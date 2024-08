Terza Categoria, l’Ac Nusco 75 riscalda i motori, Bicchetti: puntiamo sui giovani

NUSCO- L’associazione calcistica A.C. Nusco ’75 è pronta per il campionato di Terza Categoria per la stagione 2024/2025.

I rossoneri, dopo aver rinnovato gli accordi con molti elementi dello scorso campionato, hanno arricchito la rosa con diversi ragazzi di Bagnoli Irpino che lo scorso anno hanno fatto parte dell’under 17 Bagnolese.La squadra irpina sotto la guida del tecnico Francesco Nigro(confermato)inizierà metà settembre la preparazione sul campo cittadino, in vista della nuova stagione dove disputerà anche il campionato under 17 provinciale.

Inoltre, la società tramite il direttore generale Francesco Bicchetti ha voluto precisare che: “ abbiamo deciso di puntare anche quest’anno sui giovani del Paese,con l’integrazione di ragazzi di Bagnoli Irpino che hanno seguito il nostro mister,ma ci saranno anche ragazzi con esperienza che già abbiamo e che arriveranno a darci una mano.Comunque siamo orgogliosi della nostra scelta perché il nostro è un progetto a lungo termine,nel senso che grazie all’esperienza che nostri ragazzi matureranno si potrà pensare di fare qualcosa di importante per gli anni che verranno.Un grazie personale va ad Andrea Della Polla ragazzo nuscano che ha preso il mio ruolo da direttore sportivo costruendo e impegnandosi per la costruzione della nostra squadra. Alla comunità dico di starci vicino perché grazie ai giovani del nostro Paese potremmo toglierci un sacco di soddisfazioni e forza Nusco ’75”