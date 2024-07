Terremoto politico a Chiusano San Domenico: sfiduciato il sindaco De Angelis

Sfiduciato dopo appena un mese dalla sua rielezione il sindaco di Chiusano San Domenico Carmine De Angelis. La mozione di sfiducia nei confronti dell’esponente di Forza Italia è stata presentata da tre consiglieri di minoranza e da altri tre di maggioranza. A darne notizia, attraverso i propri canali social, è Antonio Romano, ex parroco di Chiusano e già candidato alla carica di sindaco alle precedenti amministrative.

“Noi tre consiglieri della minoranza uniti ad altri tre della maggioranza abbiamo unito le forze per rovesciare il primo cittadino e l’attuale amministrazione” scrive su Facebook Romano, che continua: “Chi semina vento raccoglie tempesta dicevano gli antichi e così è stato. In campagna elettorale, durante un pubblico comizio, avevo pronosticato la breve durata di questa consiliatura e ora a un mese e mezzo dalle elezioni sarà tutto da rifare. Si può dire tutto di me tranne che sono uno sprovveduto che non capisce i meccanismi della politica”.

Dunque, se confermate le dimissioni, il comune di Chiusano andrà nuovamente al voto alla prima finestra utile. In ogni caso sottolinea lo stesso Romano: “Non ho intenzione di ricandidarmi alle amministrative di Chiusano perché riconosco che c’è ancora una parte di popolazione che ha difficoltà ad accettarmi come sindaco”.