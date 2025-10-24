Terremoto a Grottolella, scuole chiuse in Irpinia domani

Nel pomeriggio odierno, nella provincia di Avellino, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 con epicentro nel comune di Grottolella (AV) e ipocentro a circa 16 km di profondità. La scossa è stata avvertita distintamente in varie località della Campania, compresa la città di Avellino.

In via precauzionale, alcuni comuni della provincia hanno disposto la chiusura degli edifici scolastici. Ad esempio, oltre Grottolella, i comuni di Venticano e Torre Le Nocelle hanno deciso che “le scuole ad oggi presenti sul territorio comunale rimarranno chiuse fino a nuovo avviso”.

Anche se la magnitudo non è elevatissima, la vicinanza dell’epicentro e la profondità relativamente modesta giustificano la prudenza. Le autorità locali, in accordo con il sistema di protezione civile e i vigili del fuoco, stanno effettuando sopralluoghi tecnici presso edifici pubblici e scolastici per verificare eventuali danni o lesioni che vanno esclusi con certezza.