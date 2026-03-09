Terremoto a Forino, scuole aperte dopo i controlli: nessun danno agli edifici

Le scuole di Forino resteranno regolarmente aperte nella giornata di martedì 10 marzo. Lo comunica il sindaco Antonio Olivieri attraverso un aggiornamento rivolto alla cittadinanza, diffuso al termine delle verifiche effettuate dall’Ufficio Tecnico Comunale negli edifici scolastici.

I controlli sono stati disposti a seguito della scossa di terremoto registrata alle 7:28 di domenica mattina, di magnitudo 2.8, con epicentro proprio nel territorio comunale di Forino. Il sisma, avvertito da diversi cittadini, aveva portato l’amministrazione a predisporre immediatamente sopralluoghi tecnici per verificare eventuali danni alle strutture scolastiche.

Dalle verifiche effettuate nel corso della giornata, tuttavia, non sono emerse criticità né danni agli edifici. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha confermato la regolare ripresa delle attività didattiche.

Nel suo messaggio il sindaco ha voluto anche ringraziare la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione dimostrata nelle ore successive alla scossa, sottolineando come la priorità dell’ente resti la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

Eventuali ulteriori aggiornamenti o comunicazioni saranno diffusi attraverso i canali istituzionali del Comune.