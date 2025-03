Terremoto al largo di Foggia: avvertito anche in Irpinia

Forte terremoto al largo di Foggia: scossa avvertita anche in Irpinia. Alle 20:37 una fortissima scossa di terremoto è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con epicentro in mare sulla Costa Garganica, a 11 km da Lesina. Il sisma ha avuto una magnitudo 4.7 ed è avvenuto a 10 km di profondità. La scossa è stata avvertita nitidamente anche in Irpinia. Tremano nuovamente anche i Campi Flegrei: scossa alle 19:44 di magnitudo 3.5.