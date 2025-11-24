Terremoti d’Italia: memoria, conoscenza e prevenzione al centro degli incontri ad Avellino

Resterà aperta e visitabile gratuitamente fino al 14 dicembre la mostra “Terremoti d’Italia”, organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania con il patrocinio del Comune di Avellino. L’esposizione, allestita nella tensostruttura di piazza Macello, celebra la memoria del devastante sisma del 23 novembre 1980 – magnitudo 6.9 – che colpì Campania, Basilicata e parte della Puglia, causando 2.734 vittime e danni in 688 comuni.

Accanto al percorso espositivo, Regione, Dipartimento, Prefettura e Comune hanno programmato una serie di incontri pubblici, seminari tecnici, tavole rotonde e corsi di formazione professionale, ospitati all’interno del padiglione dedicato.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

28 novembre – Tavola rotonda “Dalle scosse alle scelte: il ruolo dei Sindaci nell’evoluzione della protezione civile”. Partecipano Fabio Ciciliano, Italo Giulivo e i sindaci-simbolo Rosanna Repole, Nicola Alemanno e Michele Franchi. Moderano Pierfrancesco Demilito e Brunella Cimadomo. Prevista anche la partecipazione dei giornalisti Gianni Festa, Gianni Ambrosino e Lino Zaccaria.

29 novembre (ore 16.00-18.00) – Seminario “La gestione delle emergenze sismiche e l’organizzazione del COC”, riservato ai volontari della protezione civile. Relatori: Claudia Campobasso, Rossella Cascone, Gabriella Graziuso, Liliana Pontillo, Sonia Salerno.

2 dicembre – Incontro pubblico “La prevenzione non strutturale: piani di protezione civile di contesto e ambiti territoriali ottimali”. Interventi di funzionari del Dipartimento e della Regione, oltre che dei rappresentanti dei contesti Alta Irpinia e Ischia. Modera Italo Giulivo.

4 dicembre (ore 15.00-17.00) – Seminario “La gestione delle emergenze sismiche e l’organizzazione del COC”, rivolto ad amministratori locali, funzionari e membri dei COC della provincia. Aperto anche al pubblico.

5 dicembre – Incontro “L’intervento dei tecnici nelle attività di protezione civile: stato dell’arte e prospettive”. Partecipano dirigenti nazionali e regionali, rappresentanti dell’INGV, CNR e degli ordini professionali.

9 dicembre (ore 15.30-18.00) – Incontro “Protezione civile e comunità resilienti: la forza della fragilità”, aperto alla cittadinanza. Presenti esperti di protezione civile, ASL, ambiti sociali, associazioni professionali di psicologi e assistenti sociali, realtà della disabilità.

10 dicembre (ore 15.30-17.30) – “A 45 anni dal terremoto del 1980: l’evoluzione delle tecniche di soccorso di protezione civile”. Intervengono Protezione Civile Regione Campania, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, CNSAS e unità cinofile.

11 dicembre (ore 15.30-19.30) – Corso di formazione “Irpinia 45 anni dopo – dal ‘Fate Presto’ al ‘Facciamo prima’”, organizzato con l’Ordine dei Giornalisti della Campania. Previsti 4 crediti formativi. Partecipano Luigi D’Angelo, Italo Giulivo, Anna Vicari, Andrea Prota. Introducono Ottavio Lucarelli e Alessandra Malanga. Moderano Demilito, Cirilli e Cimadomo.