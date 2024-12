Terre d’Irpinia a Casa Sanremo 2025

Un viaggio tra le eccellenze territoriali in occasione della 75ª edizione del Festival di Sanremo.

Dopo il successo dell’edizione 2024, Terre d’Irpinia si riconferma Institutional Partner di Casa Sanremo 2025, portando il cuore pulsante della tradizione enogastronomica irpina al centro del più grande evento musicale italiano. Gli ospiti di Casa Sanremo avranno l’occasione di scoprire e assaporare le meraviglie di un territorio ricco di storia, cultura e sapori unici.

Un viaggio enogastronomico tra i sapori irpini

Terre d’Irpinia curerà gli aperitivi ufficiali di Casa Sanremo, trasformando ogni degustazione in un’esperienza sensoriale per raccontare l’anima autentica dell’Irpinia. Produttori, chef e ristoratori irpini daranno vita a show cooking presentando piatti che spaziano dalle tradizioni più antiche alle interpretazioni moderne per esaltare le radici del territorio.

Raccontare l’Irpinia attraverso i suoi protagonisti

Oltre agli eventi enogastronomici, Terre d’Irpinia sarà promotrice di talk quotidiani: produttori, imprenditori, rappresentanti istituzionali e figure di spicco della cultura irpina condivideranno storie, esperienze e il legame profondo che li unisce alla loro terra.

Un’esperienza immersiva: il corner multimediale

Per coinvolgere ancora di più il pubblico, a Casa Sanremo sarà presente un corner multimediale dedicato all’Irpinia. Attraverso contenuti digitali, gli ospiti potranno esplorare virtualmente i paesaggi, le eccellenze artistiche, storiche ed enogastronomiche del territorio.

Le parole dei fondatori

Stefano Luongo e Filippo Fasulo, ideatori di Terre d’Irpinia, esprimono il loro entusiasmo per questa nuova avventura:

“Terre d’Irpinia a Casa Sanremo rappresenta un’iniziativa di marketing territoriale innovativa, volta a promuovere e valorizzare le ricchezze culturali, storiche ed enogastronomiche del nostro territorio. Grazie alla sinergia tra enti, aziende e realtà locali, puntiamo a costruire un’immagine unitaria e distintiva dell’Irpinia. Il Festival di Sanremo, con la sua vasta platea nazionale e internazionale, rappresenta una vetrina privilegiata per far conoscere questo straordinario angolo d’Italia. Questa non è solo promozione turistica – concludono Luongo e Fasulo – ma un’opportunità concreta per creare nuove connessioni, stimolare l’economia locale e costruire una rete di visibilità che valorizzi l’intera area geografica.

Un ringraziamento speciale va a Vincenzo Russolillo e all’intero staff di Casa Sanremo per il continuo supporto e la condivisione della nostra visione di promozione territoriale.”