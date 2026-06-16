“Terre dell’Ufita”, a Grottaminarda 225 milioni dalla Regione a favore dell’attrattività territoriale

Con Decreto n. 257 la Giunta della Regione Campania ha finanziato il progetto del Distretto Diffuso del Commercio “Terre dell’Ufita”, “Identità, innovazione e accoglienza”. 225mila euro per rendere operativo un programma teso a rafforzare l’attrattività e la competitività del territorio.

Soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale del Comune di Grottaminarda che è capofila:

«Ancora un finanziamento, ancora un risultato importante, questa volta nell’ambito Distretto Diffuso del Commercio – afferma l’Assessore al Commercio del Comune di Grottaminarda, Franca Iacoviello – Attraverso “Identità, innovazione e accoglienza” prende corpo il percorso di sviluppo per le Terre dell’Ufita, fondato sulla collaborazione tra Comuni (Grottaminarda, Bonito, Flumeri, Frigento, Gesualdo, Melito Irpino, Sturno) e associazioni di categoria (Cia, Casartigiani, Confcommercio, Confiap, Anpit, Incubatore Sei).

Il progetto punta a valorizzare le risorse del territorio attraverso strumenti digitali e attività di promozione, con l’obiettivo di aumentare la visibilità delle imprese locali e attrarre nuovi visitatori, promuovendo quindi le eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche dell’area. Tra gli interventi previsti figurano la creazione di un portale dedicato alle attività locali, campagne di marketing territoriale, percorsi formativi per gli operatori e opere di riqualificazione urbana e di miglioramento dell’accoglienza».