Terre antiche del Nocciolo, l’appuntamento con i sapori del Vallo compie 19 anni

MARZANO DI NOLA- Spaghetti, polpette, trofie, pappardelle e dolci con un ingrediente comune: la nocciola. Sara’ il prodotto tipico del Vallo di Lauro, ancora per un anno, il diciannovesimo per la precisione, protagonista dell’evento “Il nocciolo e le strade dei forni”, organizzato dal Comune di Marzano di Nola e da tutte le associazioni e comitati del paese: Proloco Marzano- Turris Urbis – Ordine San Trifone Martire- Comitato Festa Maria Ss Dell’Abbondanza e Pro Marzano. L’appuntamento e’ previsto domani sera nel centro del comune alle porte del Vallo di Lauro. Il programma è quello di Terre Antiche del Nocciolo, con il patrocinio della Provincia e i fondi della Regione Campania. Una grande strada del gusto, dove ci saranno tutte le realtà del comune del Vallo di Lauro. Cinquantacinque stands, piu’ di quaranta enogastronomici, gli altri da esposizione. A partire dalle associazioni: le “pastarelle” a base di nocciola in primis, realizzate dalla signora Gerardina, ormai una presenza fissa da diciannove anni all’evento; le polpette alla nocciola che Vincenzo sette anni fa ha sperimentato per gioco ma come lui stesso dice sono diventate una costante dell’evento; le pappardelle con i funghi porcini e polpetta al sugo di ragù proposta dalla “Siesta” e gli immancabili “spaghetti alla nocciola”, ma non solo. Perché le nocciole e le noci saranno servite in tutte le salse, nel vero senso della parola. A partire dai ravioli alla granella di nocciole, passando per i paccheri ripieni fritti di granella di nocciole, agli strozzapreti con speck, funghi, provola e granella di nocciole dei ragazzi della “Scuola Alberghiera”. Altre prelibatezze saranno offerte dai vari stand. Prima di immergersi nei sapori del Vallo di Lauro però ci sarà un evento culturale. Una sfilata storica a cui parteciperanno varie realtà del territorio nolano ed irpino. Anche quest’ anno non potrà mancare la solidarietà con uno storico partner dell’evento, ovvero “Telethon”. Sempre acquistando le nocciole del Comune di Marzano. Anche quest’anno allo stand ci sara’ il sindaco Franco Addeo. Insomma, una serata in cui si potrà viaggiare nella storia, assaporare il gusto di piatti della tradizione e di innovative ricette a base di nocciola e anche contribuire alla ricerca.