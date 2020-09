Provincia Teora, nuovo appuntamento con “un libro al mese” 10 Settembre 2020

Sabato 12 settembre, alle 18,30, presso la Pinacoteca comunale di Teora, Pietro Sibilia, delegato alla Cultura del Comune di Teora, nell’ambito della rassegna “un libro al mese”, presenterà l’ultimo libro di Donatella De Bartolomeis “Speleologia del sé – Kinesiologia Energetica Emozionale”, edizioni il Papavero. L’autrice, editore del Papavero dal 2008, da oltre 20 anni si occupa di discipline olistiche: istruttrice di shiatsu iscritta all’AIFS e Naturopata ai sensi della legge 4/2013. In questo libro descrive il suo nuovo metodo di Kinesiologia Energetica Emozionale che nasce dall’incontro della Kinesiologia Emozionale, della Medicina Tradizionale Cinese e tecniche olistiche. Un Metodo nuovo, dolce e non invasivo, volto a individuare e trasformare le emozioni e le credenze limitanti fino a condurti alla riscoperta della tua vera essenza. Offre inoltre la preziosa possibilità, per chi lo desidera, di approcciare un nuovo percorso lavorativo. Un incontro che non si tradurrà solo nella presentazione del libro ma in un momento di ben-essere e serenità, elementi quanto mai importanti in un momento delicato come questo che stiamo vivendo.