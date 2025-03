Teora, controllo autodemolitori: denunciato il titolare di un opificio

TEORA – I Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di attività di controllo inerente alla Campagna controlli sugli autodemolitori, hanno denunciato un imprenditore del posto, ritenuto responsabile di scarico illecito di acque reflue industriali.

In particolare, i Carabinieri hanno accertato che un 48enne del posto, dedito all’esercizio di attività meccatronica, scaricava le acque reflue industriali derivanti dal piazzale adibito a riparazione veicoli e deposito temporaneo di rifiuti, direttamente nella rete fognaria e in assenza di qualsiasi autorizzazione.

A seguito dell’irregolarità riscontrata, l’imprenditore è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per la “gestione illecita delle acque reflue industriali in assenza di autorizzazione unica ambientale”.

I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.