Tentato omicidio e rissa al termine del concerto: condannato a nove anni e quattro mesi

MONTORO- Nove anni e quattro mesi di reclusione per tentato omicidio. La condanna inflitta dal Gup del Tribunale di Avellino nei confronti di un cinquantenne di Montoro, difeso dall’avvocato Olindo Preziosi, accusato di aver colpito al culmine di una lite scattata dopo un concerto nel settembre 2023 a Montoro, due giovani (uno dei quali ferito in modo grave e ricoverato in rianimazione) che avevano litigato con il figlio, anche lui indagato nello stesso procedimento, per cui non e’ stato pero chiesto il giudizio. La Procura aveva invocato una condanna a dodici anni di reclusione (in precedenza era stato respinto un patteggiamento a tre anni e due mesi). La vicenda era stata ricostruita dalle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, che avevano identificato tutti i presenti alla rissa sfociata nell’accoltellamento. Alla base vecchie ruggini per un presunto furto di una catenina. La sentenza e’ arrivata nel processo con rito abbreviato davanti al Tribunale di Avellino. Il caso, una volta che saranno depositate le motivazioni della sentenza, finirà sicuramente all’attenzione dei giudici per un appello della difesa.