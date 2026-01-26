Tentata rapina sull’A16 ad un tir: tre arresti della Volanti e della Polstrada

AVELLINO- Calci, pugni e tentativi di forzare la cabina dell”autoarticolato che avevano preso di mira lungo l’A16. Una tentata rapina finita però con le manette per gli autori. Bloccati dal personale della Polstrada e dagli agenti delle Volanti, che avevano raccolto la denuncia dell’autotrasporatore, riuscito a dileguarsi dalla piazzola e a raggiungere la Questura. Dalla descrizione fornita gli agenti hanno individuato la vettura e i presunti rapinatori. Per loro nelle prossime ore ci sara’ l’udienza di convalida davanti al Gip del Tribunale di Avellino.