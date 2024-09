Tentata rapina al Despar, i due arrestati lunedì davanti al Gip per la convalida

AVELLINO- Dovranno comparire davanti al Gup del Tribunale di Avellino Francesca Spella i due giovani avellinesi bloccati dai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Avellino a bordo di uno scooter con il quale verosimilmente avevano tentato una rapina ad un supermercato nella vicina zona del salernitano, per la precisione al Despar di Fisciano. I due giovani, riusciti a sfuggire all’inseguimento dei militari dell’Arma del salernitano, grazie al dispositivo messo in campo per bloccare tutte le strade, erano stati fermati dai Carabinieri di Avellino, dopo che avevano tentato inutilmente di disfarsi di una arma modificata usata per il raid. Il pm della Procura di Avellino Luigi Iglio ha chiesto la convalida dell’arresto nei loro confronti: l’accusa e’ quella di tentata rapina in concorso, ricettazione, detenzione abusiva di armi. Entrambi sono già noti alle forze dell’ordine. Ad uno dei due presunti rapinatori e’ stata sequestrata (il pm ha già disposto la convalida) una somma che si presume provento di attività illecita. Il colpo al Despar era sfumato a causa della cassa automatica. I due indagati sono difesi dal penalista Gerardo Santamaria.