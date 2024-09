Tentata rapina al Despar, gli indagati fanno scena muta nell’udienza di convalida

AVELLINO- I due presunti autori di una tentata rapina al Despar di Fisciano avvenuta giovedi’ pomeriggio, hanno scelto di non rispondere alle domande del Gip del Tribunale di Avellino Francesca Spella. Entrambi difesi dal penalista Gerardo Santamaria, sono comparsi questa mattina per l’udienza di convalida dell’arresto eseguito dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino dopo un inseguimento. Il Gip, accogliendo la richiesta del pm della Procura di Avellino Luigi Iglio, ha disposto la convalida dell’arresto e trasmesso gli atti al Tribunale di Nocera, competente territorialmente sull’area dove sono avvenuti i reati più gravi. Una eccezione di competenza che era stata sollevata anche dalla difesa dei due ragazzi finiti in carcere con le accuse di tentata rapina, detenzione abusiva di arma e ricettazione.