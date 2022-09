Tentano di rubare in un deposito agricolo di Pianodardine, bloccati grazie ad una segnalazione. Non è andata a buon fine l’azione delittuosa di un 50enne di Avellino e due 20enni di Mercogliano, denunciati per furto aggravato in concorso.I fatti si sono verificati in nottata, in località Pianodardine del capoluogo irpino.

Sfortunatamente per loro, sono stati notati da una persona che non ha esitato ad allertare i Carabinieri. Dopo pochi minuti, una gazzella della sezione radiomobile ha bloccato l’autovettura segnalata e i tre soggetti.

Nell’auto è stata rinvenuta una grossa cesoia. Gli immediati accertamenti hanno consentito di rinvenire poco distante una motozappa e un decespugliatore, rubati dall’interno di un deposito agricolo, che verosimilmente i malviventi, sentendosi braccati, hanno abbandonato per risultare negativi all’eventuale controllo.

Condotti in Caserma, i tre soggetti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. La refurtiva è stata consegnata al legittimo proprietario.

I carabinieri sensibilizzano i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze, situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette.