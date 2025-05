Tenta di accoltellare nonna e nipotino di tre anni: convalidato l’arresto dell’ottantenne

PAGO VALLO LAURO- Convalidato l’arresto eseguito dagli agenti del Commissariato di Lauro e disposto il trasferimento in una struttura psichiatrica dell’ASL dell’ottantunenne che nella serata di venerdì ha tentato di colpire il nipotino della sorella con un coltello da cucina e poi, visto che la sua familiare si era frapposta per difendere il bambino di appena tre anni, ha colpito con due fendenti al braccio anche lei. L’anziano che su disposizione del pm di turno della Procura di Avellino Antonella Salvatore era stato posto agli arresti domiciliari, questa mattina è comparso, assistito dall’avvocato Antonietta Colantuoni davanti al Gip del Tribunale di Avellino per la convalida dell’arresto eseguito dal personale agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. Proprio alla luce delle sue condizioni, sarebbe apparso disorientato e frastornato e molto probabilmente non ricordava neanche dell’aggressione, su richiesta della difesa l’ottantunenne è stato trasferito in una struttura sanitaria. Sarà una verifica, già disposta dal Gip del Tribunale di Avellino a determinare entro quindici giorni l’eventuale adozione di altre misure per contenere eventuali rischi di reiterazione del reato da parte dell’ottantunenne, considerato che quanto avvenuto nella serata di venerdì in Via Dorso a Pago Vallo Lauro solo grazie al coraggio della nonna e al rapido intervento degli agenti del Commissariato di Lauro non si è trasformato in una tragedia.