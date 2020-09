Attualità Tennis, l’iniziativa della Uisp Avellino con Associazione Irpina Pianeta Autismo 29 Settembre 2020

La Uisp di Avellino, tenendo fede ai principi ed allo spirito sportivo che da sempre ne hanno contraddistinto l’operato, ha iniziato una bellissima collaborazione con l’Associazione Irpina Pianeta Autismo. “E’ un interessante esperimento – ci dice Renato Troncone, Presidente della Uisp Avellino – che permetterà ai ragazzi speciali di avvicinarsi alla pratica del Tennis. Voglio anzitutto ringraziare il Maestro Piero Niespolo, che metterà al servizio di questo progetto la sua enorme esperienza di Educatore, prima ancora che di Maestro di Tennis, in maniera totalmente gratuita. Noi della Uisp vogliamo dare il nostro piccolo contributo al miglioramento della qualità della vita dei ragazzi affetti da Autismo, convinti come siamo che lo Sport possa giocare un ruolo importante per il raggiungimento di questo obiettivo.” “Noi tutti abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della Uisp – conferma Rita Palinuro, membro del Direttivo dell’AIPA – e non vediamo l’ora di vedere i nostri ragazzi impegnati con palline e racchette!” Quanti saranno i ragazzi coinvolti nell’iniziativa? “Partiamo con i nostri sette – prosegue Mamma Rita – ma nulla impedirà di allargare il numero se vedremo che quest’ora settimanale di gioco produrrà, come ci auguriamo tutti, tanto benessere ai nostri figli”. Tutto pronto per la partenza, dunque, che sarà mercoledì 30 settembre presso l’impianto del Ciliegio di Avellino.