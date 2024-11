Temporary shop a via Nappi e Corso Umberto: call to action di Comune e Confesercenti

Call to action di Comune e Confesercenti per realizzare dei temporary shop nel periodo natalizio all’interno dei locali commerciali sfitti di via Nappi e Corso Umberto. E’ l’iniziativa promossa dal sindaco di Avellino, Laura Nargi, su proposta del presidente dell’associazione datoriale dei commercianti, Giuseppe Marinelli, nel periodo compreso tra il 6 dicembre ed il 6 gennaio prossimi.

Comune e Confesercenti chiamano all’azione i proprietari dei locali commerciali sfitti presenti nella zona e le agenzie immobiliari che vorranno collaborare al progetto, con il duplice obiettivo di consentire ai primi di realizzare un guadagno locando i loro beni ed ai secondi di poter intraprendere un’attività commerciale temporanea in un periodo dell’anno particolarmente redditizio per le vendite.

Il progetto, che si sostanzierà attraverso la pubblicazione di un’apposita manifestazione di interesse da parte dell’ente di Piazza del Popolo, non prevede limitazioni per la tipologia di attività merceologica che si intenderà avviare. La pubblicazione della manifestazione di interesse sarà preceduta da un confronto che si terrà, lunedì 2 dicembre, con i proprietari della zona, i rappresentanti delle agenzie immobiliari ed i commercianti interessati. L’idea nasce sotto i buoni auspici delle analoghe iniziative già realizzate con successo in altre città.

«Ho immediatamente recepito la proposta avanzata da Confesercenti – afferma il sindaco di Avellino, Laura Nargi – perché ogni iniziativa finalizzata a sostenere il commercio e l’imprenditoria locale ci sta particolarmente a cuore. Oltretutto – aggiunge – i commercianti che vorranno aderire potranno operare in un contesto, quello natalizio, che sarà reso più stimolante e coinvolgente per gli avventori dalla ricca programmazione natalizia che la nostra Amministrazione sta allestendo».

«Il nostro progetto – spiega il presidente di Confesercenti Avellino, Giuseppe Marinelli, è anche finalizzato ad animare ulteriormente il commercio avellinese nel centro storico durante il periodo natalizio. Da una parte, risponde ad alcune esigenze diffusamente manifestateci dai commercianti, che potranno così conseguire un guadagno; dall’altra, offrirà ai proprietari dei locali sfitti di mettere a reddito per un mese il proprio bene. Con un’ulteriore ricaduta positiva in termini di immagine». – conclude –