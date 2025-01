Televisore abbandonato a Sturno: il Sindaco Vito Di Leo lo restituisce al legittimo proprietario

Il sindaco di Sturno, Vito Di Leo, ha recentemente condiviso sui social un caso di abbandono di rifiuti sul territorio comunale. Il post mette in luce l’efficace lavoro delle autorità locali, che, grazie anche alla segnalazione di cittadini responsabili, sono riusciti a individuare e recuperare un televisore abbandonato.

In seguito a un’attività di controllo del territorio, l’operatore comunale ha rinvenuto un televisore abbandonato lungo la SP 38, nei pressi della località “Belvedere Madonna della Neve”. A sorpresa, sull’apparecchio era attaccato un numero di telefono, evidentemente lasciato dal proprietario senza rimuoverlo, un dettaglio che ha reso possibile rintracciare l’autore del gesto.

Il sindaco Di Leo racconta che, una volta individuato il responsabile, l’autore dell’abbandono è stato invitato a recarsi in comune per la riconsegna del televisore. In quella occasione, è stata ribadita l’importanza di smaltire correttamente i rifiuti, soprattutto i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), nei centri autorizzati, piuttosto che abbandonarli in luoghi naturali.

Il comportamento del cittadino è stato severamente ammonito, con un invito a riflettere sull’importanza di agire con senso civico e rispetto per l’ambiente, e a comportarsi in modo più responsabile in futuro.

ll sindaco conclude il suo post con una foto del momento in cui il televisore è stato restituito al legittimo proprietario, simbolo di un intervento che non solo ha riportato l’oggetto al suo posto, ma ha anche rafforzato il legame tra amministrazione e cittadini nella cura e nella difesa dell’ambiente.