Telese Terme: due arresti in flagranza per usura ed estorsione

I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita (BN) hanno tratto in arresto una coppia della valle telesina per i reati di usura ed estorsione. In particolare, i militari hanno proceduto al controllo di un uomo ed una donna, già noti alle Forze dell’Ordine, che sono stati trovati in possesso della somma in contanti di € 500,00. Poco distante un’altra persona che tentava di allontanarsi. Identificate le tre persone, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno proceduto ad una perquisizione rinvenendo degli appunti in possesso della coppia, una sorta di “libro mastro”. A quel punto è apparso chiaro che la terza persona potesse essere la potenziale vittima di un giro di usura ed infatti, superando le iniziali reticenze, sono state raccolte dichiarazioni che hanno delineato un preoccupante quadro di minacce verbali e fisiche subite. La coppia di usurai, allo scopo di costringere la persona ad elargire le spropositate somme richieste, era arrivata a gettare dell’acido addosso alla vittima ed a percuoterla, ingenerando in questa uno stato di paura e di tensione tanto da non denunciare mai i fatti e di non ricorrere nemmeno alle cure ospedaliere. Grazie all’ausilio di personale della Guardia di Finanza appartenente al Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Benevento è stato ricostruito che la vittima è stata costretta a versare denaro con un tasso di interessi altissimo, ben sopra la soglia limite attuale stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le due persone fermate sono state dichiarate in stato di arresto e condotte presso la casa circondariale di Benevento per essere messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Alla vittima sono state illustrate le modalità di accesso al fondo per le vittime dell’usura e dell’estorsione. Le persone in stato di arresto, allo stato, sono sottoposte ad indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.