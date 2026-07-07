Telefonata annuncia bomba in Tribunale, verifiche della Polizia: era un falso allarme

AVELLINO- Nella tarda mattinata di oggi e’ scattato a Palazzo di Giustizia un allarme bomba, rivelatosi per fortuna falso. Ad annunciare la presenza di un ordigno in Tribunale una telefonata anonima alla Polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della DIGOS e della Squadra Mobile , che con molta discrezione hanno ispezionato gli ambienti. Alla fine era solo un falso allarme. E proprio un fascicolo per procurato allarme, rispetto a questa vicenda, sara’ aperto dalla Procura della Repubblica di Avellino. Aerre