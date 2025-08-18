Telecamere e fototrappole per stanare chi abbandona i rifiuti

SAN MARTINO VALLE CAUDINA- Telecamere e fototrapppole contro l’abbandono di rifiuti nell’ambito del territorio comunale. Il Comune di San Martino Vallle Caudina attiva la tecnologia contro i depositi incontrollati di rifiuti soprattutto nelle zone rurali e nell’area del Parco. Lo ha voluto ribadire in un post sulla pagina ufficiale: ” Il nostro sistema di videosorveglianza rappresenta un importante deterrente ed insieme alla collaborazione di tutti noi consentirà di scongiurare il problema.Il comando di Polizia Locale, al fine di prevenire questo fenomeno inqietante, ha istallato 4 fototrappole in alcuni punti stratecigi interessati dalla problematica. Inoltre, sono state installate 3 telecamere a lettura targa sulle strade di accesso alle zone periferiche oggetto dell’abbandono”. Garantendo però che “è solo un primo passo importante per combattere l’abbandono dei rifiuti, ma siamo certi che con la collaborazione di tutti riusciremo a tutelare il nostro territorio da questa inciviltà diffusa”.