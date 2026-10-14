Teatro Gesualdo, vandali in azione: tre episodi in dieci giorni nel massimo cittadino

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AVELLINO- Tre episodi di vandalismo al teatro Carlo Gesualdo di Avellino negli ultimi dieci giorni. Ignoti sono entrati forzando una delle porte antipatico e hanno bivaccato nella platea del massimo cittadino. E’ quanto emerso nel corso del sopralluogo presso il Teatro con gli assessori Luca Cipriano e Enza Ambrosone.