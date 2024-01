Taurasi si ferma per l’ultimo saluto a Nicola

La bara avvolta nel tricolore e il suo berretto di ordinanza in una Chiesa gremita per dargli l’ultimo saluto. Davanti all’altare al fianco del loro “collega” deceduto qualche giorno fa improvvisamente ci sono i militari della Scuola di Commissariato di Maddaloni dell’ Esercito. Queste due immagini di un pomeriggio di dolore per tutta la comunità di Taurasi e dei paesi vicini che si sono stretti intorno alla famiglia di Nicola Ciampa, il ventinovenne militare deceduto per cause in corso di accertamento durante l’allenamento in una palestra di Maddaloni, la cittadina casertana dove prestava servizio. La cerimonia è stata officiata dal parroco di Taurasi, Don Alfonso Morano. L’amministrazione comunale ha proclamato per la durata delle cerimonia funebre il lutto cittadino.