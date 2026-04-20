Taurasi, minaccia di lanciarsi nel vuoto: Carabinieri salvano un uomo

Nella giornata di ieri, a Taurasi, i Carabinieri in forza all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano hanno proceduto al rintraccio e contestuale salvataggio di un uomo che stava minacciando di lanciarsi da un ponte che, da un’altezza di circa 15 metri, attraversa il fiume Calore.

Le ricerche erano iniziate poco prima, quando al numero di emergenza “112” era giunta la segnalazione dell’allontanamento dell’uomo che aveva manifestato chiari intenti suicidi. Nonostante le poche notizie a disposizione, le ricerche – coordinate dalla Compagnia di Mirabella Eclano – sono state immediatamente attivate, allertando tutti gli equipaggi.

Attraverso una sinergica azione di acquisizione, verifica e condivisione delle informazioni raccolte, l’uomo è stato rintracciato lungo la SP215, sul ponte che segna il confine tra i comuni di Taurasi e Lapio.

Non appena individuato, l’interessato – già proteso con parte del corpo sospesa nel vuoto – è stato afferrato e tratto in salvo. Dopo un lungo dialogo con i Carabinieri, il malcapitato è stato poi affidato alle cure del personale sanitario.