Taurasi, incontro “Io sono una creatura – L’arte di rinascere”

Il 25 novembre, nel Castello Marchionale di Taurasi, prende vita “Io sono una creatura – L’arte di rinascere”, un incontro dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

«La rinascita non è un miracolo: è una comunità che decide, all’unisono, di spezzare il silenzio e diventare voce, luce e riparo per ogni donna ferita.»

Con queste parole l’Assessora Linda Tedesco presenta l’iniziativa, che da oltre dieci anni porta avanti con impegno e sensibilità.

Alla mattinata prenderà parte la Domenica Marianna Lomazzo, Consigliera di Parità della Regione Campania, con un intervento dedicato alla tutela dei diritti e alla prevenzione delle discriminazioni di genere.

L’evento nasce grazie alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Luigi Di Prisco”e dell’associazione Agorà, della F.I.D.A.P.A. – BPW Italy, sezione di Grottaminarda, del Rotary Community Corps Avellino Est, dell’Ambito Territoriale A01.

A sostenere la giornata, le realtà associative del territorio che danno forza al messaggio condiviso: AIFVS – Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, Croce Rossa Italiana – Comitato di Avellino, Fratres Campania, MDL Avellino, Forum delle Donne di Taurasi, Pro Loco di Taurasi, Sinfonia, Associazione Il Campanile, UNLA Taurasi ed Enoteca Regionale dei Vini d’Irpinia.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza, per trasformare insieme il dolore in consapevolezza e la consapevolezza in rinascita.