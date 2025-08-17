Taurano, musica folk e risate: questa sera spettacolo con Soleluna e Peppe Iodice

TAURANO – Folk e risate per chiudere i festeggiamenti in onore dalla Santa patrona di Taurano, Maria SS Assunta in cielo. L’appuntamento e’ per questa sera, quando per iniziativa dell’amministrazione comunale insieme al Comitato Festa 2024/2025 a partire dalle ore 21.00 in via Lucio Cluenzio nei pressi della villa comunale, ci sara’ prima lo spettacolo dell’artista Soleluna e a seguire la performance di Peppe Iodice con il suo Peppyssimo.
