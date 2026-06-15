Taurano, in consiglio comunale mozione di solidarietà per il sindaco Buonfiglio

TAURANO- Mozione di solidarietà al sindaco Michele Buonfiglio. E’ questo il punto all’ordine del giorno di un consiglio monotematico convocato dal presidente del civico consesso Vincenzo Maffettone per il prossimo 17 giugno alle ore 18:30. La seduta del consiglio comunale relativa all’episodio avvenuto circa un mese fa ad Avella, quando e’ stato denunciato dal primo cittadino di Taurano Michele Buonfiglio una presunta minaccia avvenuta ai suoi danni all’interno di un locale di Avella, relativamente alla gestione di beni sottoposti a confisca nel paese del Vallo di Lauro. Quella ad opera di un soggetto condannato per associazione ed oggetto della confisca. Una vicenda su cui sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino e sulla quale è stata informata anche la Procura Distrettuale Antimafia di Napoli.