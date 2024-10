Taurano, in consiglio comunale entra Graziano: giovedì la surroga in aula

TAURANO- Martino Graziano, primo dei non eletti nella lista Insieme per Continuare, entra in consiglio comunale dopo le dimissioni dell’ex primo cittadino Antonio Graziano. La surroga è prevista per giovedì prossimo, quando il presidente del consiglio comunale Vincenzo Maffettone ha convocato la seduta del civico consesso. In aula, oltre alla surroga del consigliere Graziano sono previsti anche altri due punti all’ordine del giorno. Ci sara’ infatti la risposta all’ interrogazione presentata dal consigliere comunale Tommaso Buonfiglio il 31 luglio scorso, gli atti di indirizzo per l’esternalizzazione del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali e del servizio di gestione ordinaria e coattiva dei tributi minori del Comune di Taurano; Esame ed approvazione Regolamento recante misure per l’utilizzo, il funzionamento e la gestione del pozzo comunale ubicato in via Provinciale SP 264.