Taurano, campanile illuminato per festeggiare la Madonna del Rosario: ecco tutti gli eventi

TAURANO- Il miracolo della grandinata e un convegno, con tanto di testimonianze video raccolte da Salvatore Maffettone degli eventi legati a Maria Santissima del Rosario . A partire da giovedì alle 18:30 ci sara’ la Santa Messa. A seguire, benedizione dei rosari personali. Venerdì 10 Luglio allle 18:30 – Presso il Convento di San Giovanni del Palco, benedizione della teca contenente i resti dell’antica statua della Madonna e, a seguire, processione fino a Piazza Freconia. Alle 19: 30 sara’ celebrata una Santa Messa all’aperto in Piazza Freconia. A seguire, svelamento dell’epitaffio narrante il miracolo della grandinata. Sabato alle 18:30 olenne Celebrazione eucaristica presieduta da S. E. mons. Francesco Marino, vescovo della Diocesi di Nola.A seguire, processione per le strade del paese con la statua della Madonna e la teca contenente i resti dell’antica statua.Intanto c’e’ stato un grande successo per il Teatro sotto le stelleLa Pro Loco di Taurano, con ilComitato Festa, hanno messo in scena: “Lo Scaldaletto”, la commedia brillante in due atti tratta da “O Scarfaliett” di Edoardo Scarpetta. Questa sera alle ore 20.30 un Convegno Storico“450 anni dall’erezione della Congrega del Rosario”: Proiezione delle antiche processioni; Video sul recupero dei resti della vecchia statua

In collaborazione con Salvatore Maffettone – Bymaffy alle ore 21.30 – Gran Galà di Musica Leggera “Raccontando Ennio Morricone” e a seguire – Calici in Piazza, una parentesi enogastronomica con Caciocavallo Irpino, salumi tipici, vino e atmosfera unica. Un cartellone ricco di eventi religiosi e civili quello organizzato dal Comitato Festa