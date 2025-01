Task force contro le truffe: i Carabinieri denunciano 4 persone

Distinte attività investigative, ma medesimi modus operandie stessa astuzia criminale.

E’ questo il quadro investigativo che si delinea a valle delle indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Solofra, attività che ha permesso di smascherare gli autori di quattro truffe commesse ai danni di alcuni cittadini residenti in provincia.

Nelle circostanze, i Carabinieri della Stazione di Solofra,hanno denunciato una 18enne della provincia di Napoli che, traendo in inganno la vittima mediante una telefonata in cui fa credere di parlare al malcapitato con il proprio figlio, si faceva accreditare su carta prepagata la somma di 900 euro per l’acquisto di un cellulare.

I Carabinieri della Stazione di Serino hanno deferito in stato di libertà un 46enne della provincia di Salerno, ritenuto responsabile di “Truffa”, per l’attivazione di un falso contratto di energia elettrica ai danni di una persona del posto.

Per il medesimo reato, i Carabinieri delle Stazioni di Volturara e Montoro hanno denunciato rispettivamente, un 19enne della provincia di Pordenone che, attraverso un annuncio pubblicitario fittizio pubblicato sul social di “tik tok”, avrebbe posto in vendita un cellulare, rendendosi irreperibile dopo aver ricevuto 120 euro sulla sua carta prepagata e, una 53enne della provincia di Napoli che, aveva pubblicato su un noto sito online un falso annuncio per la locazione di un immobile, facendosi accreditare la somma di 455euro.

Si ricordano ancora una volta gli utili consigli diffusi con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti di provenienza illecita.