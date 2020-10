Attualità “Tangenziale delle Aree Interne – Terzo Lotto Roccabascerana-Altavilla Irpina”, dalla Regione ok al finanziamento 8 Ottobre 2020

Via libera all’ammissione a finanziamento per l’intervento relativo alla “Realizzazione della Tangenziale delle Aree Interne – Terzo Lotto Roccabascerana-Altavilla Irpina”, proposto dalla Provincia di Avellino. Con decreto della Giunta Regionale è stato accordato un importo pari a 79.082.470,62 euro.

Tali risorse, con impegno di ammissione provvisoria sulle varie annualità del bilancio regionale, rientrano tra i fondi della Delibera Cipe 54/2016 per il Piano Operativo Infrastrutture Fsc 2014/2020.

Lo scorso 5 giugno il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, ha approvato la progettazione definitiva-esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’opera. In quella occasione ha ricordato che è stato sottoscritto un accordo tra la Regione Campania, la Provincia di Avellino e l’ACaMIR. Con tale intesa la Provincia di Avellino assume la qualità di beneficiario dell’intervento e si avvarrà, per il tramite della Regione Campania, del supporto di ACAMIR che svolgerà le attività di gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di progettazione e curerà la fase volta alla selezione degli operatori per l’attuazione dell’opera.

“L’approvazione del decreto di finanziamento da parte della Regione rappresenta una tappa fondamentale per la realizzazione dell’asse attrezzato Valle Caudina – Pianodardine, noto anche come Tangenziale delle aree interne – dichiara il presidente Biancardi – Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi. Abbiamo ottenuto, grazie al preziosa opera degli uffici della Provincia, risultati notevoli e in tempi rapidi per un intervento infrastrutturale, il cui iter amministrativo risale ad oltre 30 anni fa. E’ doveroso ringraziare la Giunta Regionale per aver fornito risposte concrete, dimostrando attenzione nei nostri confronti”.