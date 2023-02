Tangenti per pilotare appalti alla Sma e al Comune di Napoli: tra gli arresti ex consigliere regionale Passariello

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari e un decreto di sequestro preventivo emessi dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Sezione Seconda, a carico di 9 persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente in pubblici appalti, finanziamento illecito dei partiti.

Gli episodi corruttivi si sarebbero verificati per pilotare appalti sia presso la SMA Campania, società in house della Regione Campania, che presso il Comune di Napoli.

Inoltre, nel corso delle indagini, sarebbe altresì emersa un’ipotesi di illecita corresponsione di somme di denaro per la campagna elettorale di un Consigliere Regionale, candidato alle elezioni politiche del 2018 per il rinnovo dei membri della Camera dei Deputati.

Tra gli arrestati c’è l’ex consigliere regionale di Fdi, Luciano Passariello, espulso dal partito della Meloni già nel 2018 come ricordato in una nota dal senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

Per i fatti sopra descritti risultano adottati i seguenti provvedimenti:

custodia cautelare in carcere per tre persone; arresti domiciliari per due persone;

obbligo di presentazione alla p.g. per una persona; obbligo di dimora per una persona;

divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale per due persone; sequestro preventivo, anche per equivalente, della somma di circa 700.000 euro.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.