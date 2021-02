Avellino Tamponi rapidi Campo Genova: domani si conclude la prima fase, i test riprenderanno dopo qualche giorno di stop 24 Febbraio 2021

Il sindaco di Avellino Gianluca Festa e l’amministrazione comunale comunicano che domani giovedì 25 febbraio 2021 si concluderà la prima fase della somministrazione dei tamponi antigenici per Covid-19 presso il Covid Center di Campo Genova. Le scorte dei test rapidi sono in fase di ultimazione e, in attesa del nuovo ordinativo, le attività verranno sospese per qualche giorno.

Domani, quindi, ultimo giorno per poter effettuare lo screening: sarà possibile recarsi al Drive-in di Campo Genova dalle 9:00 alle 12:45 e dalle 14:00 alle 15:45. Le modalità per accedere ai test sono sempre le stesse: essere residente ad Avellino o svolgere attività lavorativa presso il capoluogo. L’accesso è consentito solo a coloro che non si trovano in una situazione di isolamento/quarantena fiduciario obbligatorio e non presentano alcuna sintomatologia (asintomatici).

L’amministrazione comunale comunicherà alla cittadinanza quando il servizio verrà riattivato.