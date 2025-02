Tamponamento sul Raccordo: coinvolti un furgone e due auto, accertamenti della Polstrada

MONTORO- Tamponamento tra un furgone e due vetture nella serata di oggi lungo il Raccordo Avellino- Salerno, in direzione Avellino. Poco dopo le ventuno, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, si è verificato il sinistro che ha coinvolto i tre mezzi. Non è escluso che abbia concorso nel sinistro anche la pioggia di queste ore. Sul posto anche i caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino e il 118. Almeno dalle notizie giunte, non ci sarebbero feriti in condizioni gravi.