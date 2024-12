Tamponamento in galleria, auto in fiamme: paura ma nessun ferito

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 14’50 , sono intervenuti sul Raccordo autostradale Avellino – Salerno, dentro alla galleria del Monte Pergola, al Km. 20,400 nel territorio del comune di Solofra in direzione Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture le quali si tamponavano e una prendeva fuoco. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto due squadre coordinate dal Capo Turno Provinciale, nel frattempo una squadra del servizio antincendio privata che opera in galleria ha iniziato la prima fase dello spegnimento ultimata poi dai Vigili del Fuoco insieme alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati. Le quattro persone a bordo delle auto non hanno subito grosse conseguenze e sono state visitate sul posto dai sanitari del 118 intervenuti, mentre la Polizia Stradale ha curato i rilievi dell’accaduto e l’ANAS si occupava del ripristino della circolazione che ha subito inevitabili ripercussioni durante le operazioni di soccorso.