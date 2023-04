Taglio del nastro per la nuova sede dello Studio di Consulenza del Lavoro Sole e della Magma Group

Lo Studio di Consulenza del Lavoro Sole e la Magma Group annunciano per il prossimo 21 aprile 2023, alle ore 18.00, l’inaugurazione della nuova sede, in Via Provinciale n. 5, a Manocalzati (AV).

Dopo mesi di pianificazione e preparazione, il noto Gruppo avellinese, capeggiato dal dott. Maurizio Sole, taglierà il nastro della nuova struttura che allaccerà, in maniera indipendente, ambedue le attività. Il dottore Sole, fondatore nel 1995 dello Studio di Consulenza del Lavoro Sole, partner strategico per le aziende che cercano innovazione, affidabilità e professionalità e della Magma Sport, azienda specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico sportivo nel 2019, punta in alto per l’immagine delle sue attività.

“Lo studio Sole e la Magma sono due aziende completamente indipendenti con un’unica missione comune, offrire ai clienti prodotti e servizi innovativi di alta qualità – dichiara il noto consulente avellinese -. Abbiamo delle squadre altamente qualificate e professionali, che lavorano duramente per garantire che ogni cliente riceva il miglior servizio possibile. L’inaugurazione della nostra azienda non sarebbe stata possibile senza il supporto dei nostri dipendenti, fornitori, partner e clienti. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso e che sono stati fondamentali per il nostro successo”.

La struttura moderna, sviluppata su due piani, rientra in una superficie complessiva di 3mila metri quadrati distribuita su due corpi principali: l’area esterna destinata ad un ampio giardino con parcheggio e lo spazio occupato dai depositi della Magma Group. La reception dalle grandi vetrate e la Magmasports sono situate al piano terra. Amministrazione, ufficio stampa, settore grafica, ufficio marketing. Ed ancora. L’incantevole showroom dedicato alla presentazione dei prodotti in cui l’azienda espone le proprie creazioni e le mette a disposizione dei clienti per una visione e una prova più ravvicinata. Infine il settore sartoriale, di sviluppo e produzione con tecnologie all’avanguardia e di ultima generazione. Il piano superiore, invece, è interamente dedicato allo Studio di Consulenza del Lavoro con presidenza, sale riunioni, sala relax e servizi suddivisi in settori. Gli uffici moderni si caratterizzano per uno stile minimalista e funzionale con tecnologie avanzate, dispositivi smart e tavoli interattivi.

L’evento vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui quella del sindaco di Manocalzati, Lucio Pasquale Tirone, del primo cittadino di Avellino Gianluca Festa, del vicesindaco con delega alle Attività produttive del Comune di Avellino Laura Nargi, del sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo. Presenti anche volti noti dell’imprenditoria locale, dirigenti ed impiegati.