Attualità Sviluppo della rete telefonica in fibra ottica, Montemiletto all’avanguardia 30 Marzo 2021

“In attesa dell’ultimazione dei lavori più volte sollecitati ed in piena esecuzione da parte della società Open Fiber S.p.A. per l’attivazione sul territorio della fibra otti – Banda Ultra Larga, a seguito di incontro avuto dal sindaco e dall’Ufficio tecnico con responsabili della Telecom Italia S.p.A., il Comune di Montemiletto è uno dei pochi Comuni della Provincia che è stato individuato e selezionato per lo sviluppo della rete telefonica in Fibra Ottica mediante la realizzazione di un Progetto FTTC – Fiber to the Cabinet – ossia di fibra fino al cabinato”.

Così, in una nota pubblicata su facebook, l’amministrazione comunale di Montemiletto.

“Il Comune, infatti, avendo esortato un potenziamento della rete sul territorio da parte della Società telefonica, ha prontamente concesso autorizzazione alla Telecom Italia S.p.A. per l’espletamento del progetto di nuova generazione volto allo sviluppo della rete telefonica e alla realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni su tutto il territorio che sarà attivato, salvo imprevisti, a partire dal mese di maggio per essere completato entro la fine del prossimo mese di giugno 2021”.

“L’autorizzazione del Comune è stata necessaria in quanto le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria che presuppongono il permesso concesso dall’Ente locale quale soggetto pubblico proprietario delle aree”.