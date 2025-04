Svaligia una casa a Pasquetta: il 45enne preso dalla Polizia davanti al Gip

TAURANO- Comparirà questa mattina davanti al Gip del Tribunale di Napoli il quarantacinquenne di Taurano arrestato dagli agenti del Commissariato di Ps di Lauro e dalla Polfer di Napoli nel capoluogo partenopeo mentre tentava di allontanarsi dopo aver svaligiato un’abitazione a Lauro, in Via Cassese, portando via monili, collane, orologi e due tablet . L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per altre vicende, difeso dall’avvocato Antonio Rega, comparirà per l’udienza di convalida dell’arresto eseguito nel giorno di Pasquetta dagli agenti agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, che grazie ad una intuizione legata ad uno dei dispositivi informatici rubati, erano riusciti a localizzare il quarantacinquenne a Napoli e bloccarlo insieme alla Polfer. Per identificarlo anche le immagini del sistema di videosorveglianza attivo nella zona, pubblico e privato.