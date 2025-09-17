SuperEnalotto: a Napoli e Ariano Irpino centrati due “5” per un totale di oltre 55mila euro

Il SuperEnalotto sorride alla Campania. Nell’estrazione di martedì 16 settembre, come riporta Agipronews, centrati due“5” da 27.720,75 euro l’uno, il primo a Napoli presso il Bar Tabacchi Grassia in via Padova, 17, l’altro ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, presso Il Castello in via Giulio Lusi, snc. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 18 settembre, sale a 52,6 milioni di euro.
