SuperCoppa: Avellino-Padova sabato alle 19

Con il Comunicato Ufficiale n. 155/DIV, la Lega Pro ha annunciato le squadre che si contenderanno la 25ª edizione della Supercoppa Serie C. Al termine del Campionato Serie C NOW 2024-2025, hanno conquistato l’accesso alla competizione le vincitrici dei tre gironi: Padova (Girone A), Virtus Entella (Girone B) e Avellino (Girone C).

La formula prevede un girone a tre squadre con partite di sola andata: ogni squadra disputerà una gara interna e una in trasferta. Il calendario, stabilito tramite sorteggio, prenderà il via sabato 3 maggio con la sfida Avellino-Padova (calcio d’inizio alle ore 19.00), mentre riposerà la Virtus Entella.

Le successive giornate si svolgeranno il 10 e il 17 maggio, sempre di sabato. In caso di parità di punti, si applicheranno criteri come differenza reti, maggior numero di gol segnati e, se necessario, sorteggio finale.

La squadra che chiuderà al primo posto il mini-girone sarà proclamata vincitrice della Supercoppa Serie C 2024-2025, ricevendo il trofeo ufficiale.