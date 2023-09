Superbonus, M5s: “Audizione per superare il blocco dei crediti fiscali in Campania”

“L’Ue taglia le stime del Pil italiano e il merito è di Meloni e Giorgetti che continuano a distruggere senza pietà le politiche di investimento del governo Conte II. Alle bugie del centrodestra sul Superbonus ormai non crede più nessuno. La misura voluta dal Movimento 5 Stelle ha risollevato l’economia, generando 900mila nuovi posti di lavoro e contribuendo ad una crescita del Pil dell’11%. Oggi invece ci tocca fare i conti con le macerie prodotte dai patrioti”.

Dichiara Gennaro Saiello, consigliere regionale del Movimento 5 stelle e presidente della commissione speciale Industria 4.0.

“E’ un tema cruciale sul quale l’amministrazione regionale deve intervenire. Per questa ragione ho convocato per mercoledì 13 settembre alle ore 11 un’audizione in Commissione Industria 4.0 per valutare tutti gli interventi necessari a superare il blocco dei crediti fiscali. Oltre 7 mesi fa ho depositato una proposta di legge ad hoc per salvare imprese e occupazione, De Luca cosa aspetta?”