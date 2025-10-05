Super-dazi Usa sulla pasta italiana, Graziano: rovinati dai furbi che hanno barato

AVELLINO-“Basta! Chi ha barato con l’antidumping ha rovinato tutti noi onesti produttori italiani di pasta”. I super-dazi applicati alla pasta italiana hanno effetti anche in Irpinia. Questo infatti e’ il messaggio lanciato sui canali social del “Pastificio Graziano”. Si legge ” Io, titolare del Pastificio Graziano, ho investito migliaia di euro in fiere Usa, campioni spediti, relazioni solide… e ora? Super-dazi al 107% ci buttano fuori dal mercato! Il 50% della mia produzione era per gli USA, famiglie americane che amano la nostra pasta artigianale. Colpa di pochi furbi, paghiamo noi seri? È una pugnalata alle nostre eccellenze. Anche un appello finale: “Americani veri, non mollate l’Italia autentica! Boicottate la pasta ‘fake’ e fate sentire la vostra voce al Congresso”.