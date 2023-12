Domenica 10 dicembre la suora Nella Medugno, cittadina originaria di Grottolella, ha festeggiato i suoi 100 anni di vita, con la presenza del Sindaco di Albano e della Madre Generale, circondata dall’affetto dei nipoti, dei parenti e delle consorelle tutte.

Per l’occasione l’amministrazione comunale di Grottolella, in primis il Sindaco Antonio Spiniello, ha voluto omaggiare Suor Nella con una pergamena di auguri da parte dell’intera amministrazione comunale e della comunità tutta.

Suor Nella è molto legata alla comunità di Grottolella e ha espresso più volte il desiderio di tornare in Irpinia per far conoscere le poesie che negli anni ha scritto e dedicato al proprio paese d’origine.