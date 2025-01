“Suo figlio è nei guai”, anziani vittime di truffe: i Carabinieri denunciano un 40enne

Truffatori in azione nel mandamento baianese, ma i colpi ai danni di due anziane falliscono.

Questa volta le vittime, che avevano bene in mente quei consigli che da tempo, sia a livello centrale che locale, le Istituzioni divulgano per prevenire le truffe agli anziani, si sono avvedute in tempo del tentativo di raggiro e hanno subito allertato il “112”.

Nello specifico, nel primo tentativo di truffa avvenuto in Lauro (AV) il 16 dicembre u.s., un’anziana ha ricevuto una chiamata da parte di un sedicente carabiniere il quale la informava falsamente che il figlio, aveva provocato un grave incidente stradale e per questo motivo necessitava di una somma di denaro, eventualmente elargibili anche in monili in oro, per risarcire la controparte rimasta gravemente ferita. Tale somma sarebbe dovuta essere consegnata a una persona appositamente incaricata che di lì a breve si sarebbe presentata nella sua abitazione. L’anziana, inizialmente disorientata dall’angosciante notizia appena appresa, ha riferito di non disporre di somme di denaro, e nel frattempo, resasi conto del tentativo di truffa posto in essere nei suoi confronti, ha contattato gli altri familiari nelle vicinanze che immediatamente provvedevano a chiamare il numero di emergenza “112” della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Baiano, al cui operatore raccontavano velocemente quanto stava accadendo.

Sul posto si recavano i militari della Stazione Carabinieri di Lauro, che nell’immediatezza non riuscivano ad intercettare il malfattore, ma che a seguito di un’intensa attività investigativa, è stato identificato in un 40enne della Provincia di Napoli che, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, è stato denunciato in stato di libertà per “tentata truffa”.

Il secondo tentativo è avvenuto in Baiano nella serata di ieri ai danni di una 82enne del posto, che ricordando i consigli dell’Arma in merito ad analoghi episodi, divulgati sia dagli organi d’informazione che con apposite locandine affisse in paese ed incontri informativi e formativi dedicati allo specifico tema, ha avvisato subito i propri familiari e richiesto l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Baiano che hanno avviato le indagini.

Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri finalizzati a risalire all’identità dei malfattori.

Proprio negli scorsi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Baiano avevano incontrato le comunità locali per sensibilizzare gli anziani sui rischi di tali truffe. I Comandanti delle Stazioni Carabinieri si sono rivolti ai cittadini parlando in Chiese locali, offrendo suggerimenti concreti su come prevenire quella tipologia di truffa che colpisce in particolare la popolazione anziana. Gli interventi, si sono focalizzati sulla necessità di mantenere alta la guardia, evitando di fidarsi di estranei che si presentano come figure autorevoli o che inscenano situazioni di emergenza familiare per ottenere denaro.

L’Arma dei Carabinieri sta intensificando la campagna di sensibilizzazione per aiutare la popolazione a riconoscere questi tentativi di truffa e il modus operandi dei malviventi. L’obiettivo è proteggere le persone più vulnerabili e ridurre il numero di vittime.