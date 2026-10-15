Summonte, sabato 17 ottobre l’inaugurazione della Sala lettura

Ottobre, mese dedicato alla lettura. Iniziativa che promuove libri, biblioteche con eventi e incontri a tema. Quale occasione migliore per inaugurare la Sala lettura a Summonte, sabato 17 ottobre alle 17.30, al Complesso Castellare. Un luogo di

cultura, di studio, di ascolto e di scambio al servizio della comunità e di chiunque voglia ritrovare il piacere di leggere. Sarà presentato, il volume “Summonte. La storia, il castello e i risultati delle campagne di scavo” ,di Pierina De Simone. Il libro ripercorre la storia del borgo irpino e del suo castello, analizzando i risultati delle campagne di scavo che hanno interessato il sito e contribuito a riscoprirne l’identità storica. Summonte, tra i “I Borghi più belli d’Italia”, rinnova cosi il proprio impegno nella valorizzazione del proprio territorio e del patrimonio storico, offrendo ai cittadini e ai visitatori un nuovo luogo di incontro ed approfondimento.

Dopo i saluti del sindaco, Ivo Capone, e l’assessore alla Cultura, Virginia Dello Russo. Interverranno Francesca Amirante, consigliere regionale e vicepresidente della VI commissione, Gabriella Colucci Pescatori, già funzionaria archeologa della Soprintendenza di Avellino e Silvio Sallicandro, editore Delta edizioni. Coordina la serata la giornalista Daniela Apuzza.

Ivo Capone, sindaco di Summonte: “La Sala lettura, nasce per dare a Summonte un luogo dove la cultura possa farsi comunità. Inaugurarla con la storia della nostra area Castellare, della torre Angioina, significa ripartire dalle nostre radici per guardare avanti, un primo passo per valorizzarle. Ci auguriamo diventi un punto di riferimento per i giovani, per le famiglie e per chiunque ami Summonte”.

L’assessore alla cultura, Virginia Dello Russo, dichiara: “Inauguriamo oggi, nella splendida cornice del Complesso Castellare di Summonte, un nuovo spazio dedicato alla cultura: un ambiente raccolto e suggestivo, libero dal caos e immerso in una quiete che incentiva naturalmente la lettura e la fantasia. Questo spazio nasce per essere un polo vivo e aperto a tante iniziative: dalle presentazioni di libri ai gruppi di lettura, fino a laboratori creativi per ragazzi, reading poetici e sessioni di studio. Un

sentito ringraziamento va ai ragazzi del Servizio Civile e ai tirocinanti del Progetto GOL, che con il loro impegno hanno contribuito alla realizzazione di questo meraviglioso bene comune”.