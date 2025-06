Summonte, tra luci e poesia: “La Notte Romantica”

SUMMONTE – Ha preso il via ieri e prosegue fino a domenica 22 giugno la magia de “La Notte Romantica”, l’evento che trasforma Summonte in un palcoscenico emozionale a cielo aperto. Un invito a vivere, almeno per una sera, l’atmosfera sospesa e sognante di uno dei Borghi più Belli d’Italia.

Passeggiando tra le vie del borgo, i visitatori si trovano immersi in un sogno ad occhi aperti: ogni vicolo è accarezzato da installazioni poetiche, dettagli artistici che trasformano ogni angolo in un frammento d’arte vivente. L’aria stessa sembra fatta di luce e bellezza.

Le scenografie luminose giocano con le ombre, creando atmosfere da fiaba, fiori sospesi e tocchi d’avanguardia si fanno linguaggio d’amore, parlando al cuore e alla memoria. Ogni dettaglio è curato da mani visionarie, capaci di tessere un percorso sensoriale tra luce, arte e romanticismo.

Nel corso delle tre giornate, musica dal vivo, performance artistiche, danza, sapori locali e installazioni contemporanee si intrecciano in un ricco programma pensato per ogni età. Il tutto incorniciato dalla bellezza senza tempo di Summonte, borgo medievale tra i più affascinanti della Campania.