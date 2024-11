Summonte, grande partecipazione al secondo incontro di confronto con i cittadini

Si è tenuto ieri mattina, presso il Centro Sociale della frazione Embriciera, il secondo incontro pubblico organizzato dal Gruppo Consiliare Summonte Unita.

L’incontro ha confermato l’ampio interesse della cittadinanza per il confronto diretto con i rappresentanti istituzionali, in un clima di partecipazione e condivisione. Nel corso dell’evento, il Sindaco Ivo Capone ha espresso grande soddisfazione per la significativa affluenza e per la qualità degli interventi:

“Questi incontri rappresentano un momento fondamentale per rafforzare il dialogo tra l’amministrazione e i cittadini. La partecipazione di questa mattina, calorosa e costruttiva, è il segno che stiamo seguendo la strada giusta: una strada basata sulla trasparenza, sull’ascolto e sulla condivisione delle scelte che riguardano il futuro di Summonte”.

Tra gli argomenti trattati, è stato dato ampio spazio alle iniziative per affrontare il dissesto finanziario e ai progetti in corso per il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture del territorio. In particolare, il Sindaco ha ribadito l’importanza di una governance partecipata:

“Continueremo a organizzare incontri come questo, perché siamo convinti che il confronto diretto con i cittadini sia indispensabile per un’amministrazione davvero efficace e vicina ai bisogni della comunità”.

Anche i consiglieri del gruppo Summonte Unita, attraverso il capogruppo Fabio Squadritti, hanno sottolineato l’importanza di questi momenti di dialogo:

“Siamo fieri della risposta dei cittadini, che con le loro domande e proposte hanno arricchito il dibattito. Siamo determinati a proseguire su questa strada, rafforzando il legame tra amministrazione e territorio, per costruire insieme il futuro di Summonte”.

L’Amministrazione Comunale continua a lavorare per il coinvolgimento dell’intero territorio con l’obiettivo di creare una rete di dialogo costante, attraverso cui condividere idee, proposte e priorità, mettendo sempre al centro gli interessi dei cittadini.