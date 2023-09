Summonte: 25esima edizione di “Sentieri Mediterranei”

Tutto pronto per Sabato 16 e Domenica 17 “esordio” della venticinquesima edizione di Sentieri Mediterranei e questo nel comune capofila del progetto finanziato con fondi POC Campania – Regione Campania.

Comuni protagonisti dell’evento sono: Baselice in provincia di Benevento e gli altri irpini: Bisaccia, Guardia Lombardi, Montemiletto e Monteverde. Logo “rivisitato” e non più il Festival della musica etnica ma più un percorso per le vie dei castelli e dei Borghi più Belli d’Italia, come, in questo caso, Summonte.

Fondamentale nell’organizzazione, in quel del paese alle falde del Partenio, è la locale “neonata” Pro Loco “Submontis” guidata dal Presidente, l’Ingegnere Antonio Capaldo con una squadra ricca di donne ed uomini, ragazzi e ragazze, tutti “armati” dalla voglia di “promuovere” Summonte” con proprie iniziative che andranno a “supportare” Sentieri Mediterranei, per il quale la Pro Loco è una sorta di “leva” che fa muovere questo progetto (parafrasando il fisico e matematico Archimede), il primo dell’era Amministrativa comunale Capone.

La Pro Loco ha contribuito notevolmente ad arricchire il cartellone e fornirà nella “due giorni” quella “mano d’opera” fondamentale.

Importante apporto, collaborazione della Pro Loco, all’interno di Sentieri, come la Musica al Borgo e l’Animazione territoriale, Sabato dalle ore 20 così come Domenica 17, con in più il concerto di O’ Rom alle 22.

Quanto agli stand gastronomici i ragazzi della Pro Loco offriranno il migliore dei servizi nel corso delle due giornate che segue il lavoro della preparazione.

La Pro Loco manterrà la propria “forma” indipendente ed stata coinvolta e “si è coinvolta” per dare un aiuto.